СБУ предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки

Служба безопасности предупреждает о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.



Об этом сообщает 12 октября пресс-служба СБУ.



По данным спецслужбы, целями злоумышленников определены крупные государственные и частные компании. Основная цель - нарушить штатное функционирование информационных систем, что может дестабилизировать ситуацию в стране.

Специалисты Службы безопасности Украины получили данные, что атака может быть осуществлена ​​с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения. Механизм ее реализации будет подобным кибератаке, проведенной в июне 2017 года.

Для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем СБУ предлагает придерживаться следующих рекомендаций:

- обновить сигнатуры антивирусного ПО на серверах и рабочих станциях;

- осуществить резервирование информации, обрабатываемой на компьютерном оборудовании

- обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в т.ч. OS Windows всех без исключения версий.

Как известно, 27 июня ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya. Вирус также парализовал работу Кабмина и вывел из строя электронный документооборот ЧАЭС.

Служба безопасности Украины заявляла о причастности спецслужб России к атаке вируса Petya.A в Украине и мире.

Затем в августе СБУ тоже предупреждала о возможной новой кибератаке на сети украинских учреждений и предприятий.

Украинская правда

