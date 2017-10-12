Підозрюваному у розтраті замміністру призначили домашній арешт

Солом'янський райсуд Києва обрав заступнику міністра оборони Ігорю Павловському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці.

Про це повідомляє кореспондент УП із зали суду.

Згідно з інформацією, суд відхилив клопотання обвинувачення про обрання міри запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб або застави у розмірі 75 млн грн.

За рішенням суду, Павловський не може покидати своє фактичне місце проживання у Житомирі.

Як відомо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі палива для Міноборони.

У злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті". Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті" стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.

Грановський заперечує свою причетність до "Трейд Коммодіті".

Пізніше підозру за ч.5 ст. 191 ККУ оголосили ще начальнику відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борису Малишу й старшому інспектору відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтролю Міноборони Володимиру Шемовнєву.

Олег Твердь, УП