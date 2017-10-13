НАБУ почало розслідування проти Омеляна

Національне антикорупційне бюро почало розслідування проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна за підозрою в незаконному збагаченні.

Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляють "Українські Новини".

Згідно з матеріалами суду від 10 жовтня, детективи НАБУ проводяться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000351 від 26 травня 2017 року за фактом декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення міністром інфраструктури України.

У ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 10 грудня 2016 року Омелян, його дружина та їхній син почали проживати в будинку орієнтовною вартістю 7 мільйонів гривень, який на праві приватної власності належить двоюрідній племінниці дружини Омеляна.

Але, згідно з інформацією з Державної фіскальної служби, доходи, які б дозволили двоюрідній племінниці дружини Омеляна купити зазначений будинок, остання не отримувала.

Крім того, повідомляється, що у період з 23 березня 2009 року по 23 березня 2011 року мати двоюрідній племінниці дружини Омеляна видавала довіреність Омеляну на право керування автомобілем марки Lexsus RX 350.

У декларації за 2016 рік Омелян не вказав, що право користування будинком, у якому мешкав з родиною.

Також досудове розслідування встановило, що Омелян не вказав у своїй декларації автомобілем "BMW X5" 2015 року випуску, орієнтовною вартістю 1,59 мільйона гривень, яким користується з 2015 року і який належить братові міністра.

"На думку органу досудового розслідування, Омелян подав недостовірні відомості у декларацію,… а тому у діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України", - йдеться у матеріалах суду.

"Українська правда" звернулася по коментарі до Омеляна.

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