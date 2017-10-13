НАБУ почало розслідування проти Омеляна

Національне антикорупційне бюро почало розслідування проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна за підозрою в незаконному збагаченні.

Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляють "Українські Новини".

Згідно з матеріалами суду від 10 жовтня, детективи НАБУ проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000351 від 26 травня 2017 року за фактом декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення міністром інфраструктури України.

У ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 10 грудня 2016 року Омелян, його дружина та їхній син почали проживати в будинку орієнтовною вартістю 7 мільйонів гривень, який на праві приватної власності належить двоюрідній племінниці дружини Омеляна.

Але, згідно з інформацією з Державної фіскальної служби, доходи, які б дозволили двоюрідній племінниці дружини Омеляна купити зазначений будинок, остання не отримувала.

Крім того, повідомляється, що у період з 23 березня 2009 року по 23 березня 2011 року мати двоюрідної племінниці дружини Омеляна видавала довіреність Омеляну на право керування автомобілем марки Lexus RX 350.

У декларації за 2016 рік Омелян не вказав право користування будинком, у якому мешкав з родиною.

Також досудове розслідування встановило, що Омелян не вказав у своїй декларації автомобіль "BMW X5" 2015 року випуску, орієнтовною вартістю 1,59 мільйона гривень, яким користується з 2015 року і який належить братові міністра.

"На думку органу досудового розслідування, Омелян подав недостовірні відомості у декларацію,… а тому у діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України", - йдеться у матеріалах суду.

До того ж, за даними НАБУ, у декларації і за 2015-й, і за 2016 роки Омелян зазначив, що має збереження в розмірі 90 тисяч доларів та 25 тисяч євро, а його дружина – 70 тисяч доларів.

У той же час, за даними Державної фіскальної служби, нарахований дохід Омеляна за 2012-2016 роки становить 1 мільйон 273 тисячі 985 гривень, а валовий дохід його дружини за 2012-2016 роки становить 2 мільйони 321 тисячу 122 гривні.

Підкреслюється, що Омелян з 1999 року працює виключно на державній службі.

Детективом зазначено, що племінниця дружини Омеляна з вересня 2012 року покинула територію України та не поверталась.

Сукупний дохід батька, матері та брата племінниці за період з 2012 по 2016 роки склав 2 мільйони 150 тисяч 172 гривні (спадщина).

При цьому за цей же період останні набули у власність 5 об'єктів нерухомості та два автомобіля.

За словами детектива, Омелян "вчинив кримінальне корупційне правопорушення, а саме набуття особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав яких не підтверджено доказами".

У зв`язку з вищенаведеним детективи НАБУ просили суд надати тимчасовий доступ до документів і номерів мобільних телефонів Омеляна та його родини, а також водіїв.

Суд частково задовольнив клопотання НАБУ і надав детективам тимчасовий доступ до номера мобільного зв'язку, яким користується Омелян.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

"Українська правда" звернулася з цього приводу по коментарі до Омеляна.

Як відомо, раніше Омелян розповів, що оформив з дружиною оренду котеджу під Києвом у родичів дружини.

Ірина Балачук,УП