Омелян: З мого боку немає жодних порушень

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, якого НАБУ підозрює у незаконному збагаченні, заявляє, що в його декларації немає порушень.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Я готовий дати відповідь на всі запитання детективів НАБУ, а також надати всі документи, які засвідчують, що жодних порушень з мого боку не було", - сказав Омелян.

Він додав, що відкритий до співпраці з правоохоронними органами, "зокрема, з ГПУ, СБУ, НАБУ".

Як відомо, НАБУ почало розслідування проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна за підозрою в незаконному збагаченні.

Раніше Омелян розповів, що оформив з дружиною оренду котеджу під Києвом у родичів дружини.

Роман Романюк, Ірина Балачук, УП