Омелян: З мого боку немає жодних порушень

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П'ятниця, 13 жовтня 2017, 13:40

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, якого НАБУ підозрює у незаконному збагаченні, заявляє, що в його декларації немає порушень.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Я готовий дати відповідь на всі запитання детективів НАБУ, а також надати всі документи, які засвідчують, що жодних порушень з мого боку не було", - сказав Омелян.

Він додав, що відкритий до співпраці з правоохоронними органами, "зокрема, з ГПУ, СБУ, НАБУ".

Як відомо, НАБУ почало розслідування проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна за підозрою в незаконному збагаченні.

Раніше Омелян розповів, що оформив з дружиною оренду котеджу під Києвом у родичів дружини.  

Роман Романюк, Ірина Балачук, УП

Теми: Омелян НАБУ корупція
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