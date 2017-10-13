Омелян: З мого боку немає жодних порушень
Міністр інфраструктури Володимир Омелян, якого НАБУ підозрює у незаконному збагаченні, заявляє, що в його декларації немає порушень.
Про це він сказав у коментарі "Українській правді".
"Я готовий дати відповідь на всі запитання детективів НАБУ, а також надати всі документи, які засвідчують, що жодних порушень з мого боку не було", - сказав Омелян.
Він додав, що відкритий до співпраці з правоохоронними органами, "зокрема, з ГПУ, СБУ, НАБУ".
Як відомо, НАБУ почало розслідування проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна за підозрою в незаконному збагаченні.
Раніше Омелян розповів, що оформив з дружиною оренду котеджу під Києвом у родичів дружини.
Роман Романюк, Ірина Балачук, УП
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