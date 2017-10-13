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Омелян: З мого боку немає жодних порушень

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 13:40

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, якого НАБУ підозрює у незаконному збагаченні, заявляє, що в його декларації немає порушень.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Я готовий дати відповідь на всі запитання детективів НАБУ, а також надати всі документи, які засвідчують, що жодних порушень з мого боку не було", - сказав Омелян.

Він додав, що відкритий до співпраці з правоохоронними органами, "зокрема, з ГПУ, СБУ, НАБУ".

Як відомо, НАБУ почало розслідування проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна за підозрою в незаконному збагаченні.

Раніше Омелян розповів, що оформив з дружиною оренду котеджу під Києвом у родичів дружини.  

Як відомо, раніше Омелян зазначив, що проти нього ведуться замовні ​​інформаційні кампанії, замовниками яких він вважає співвласників авіакомпанії МАУ і окремих високопоставлених осіб, які зацікавлені в його дискредитації.

"Я підозрюю також участь окремих високопоставлених осіб, які зацікавлені в моїй дискредитації. Це залишається на їх совісті, я вважаю свої дії правильними, і я переможу", - заявляв міністр інфраструктури.

Роман Романюк, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОмелянНАБУкорупція
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