Омелян: З мого боку немає жодних порушень
Міністр інфраструктури Володимир Омелян, якого НАБУ підозрює у незаконному збагаченні, заявляє, що в його декларації немає порушень.
Про це він сказав у коментарі "Українській правді".
"Я готовий дати відповідь на всі запитання детективів НАБУ, а також надати всі документи, які засвідчують, що жодних порушень з мого боку не було", - сказав Омелян.
Він додав, що відкритий до співпраці з правоохоронними органами, "зокрема, з ГПУ, СБУ, НАБУ".
Як відомо, НАБУ почало розслідування проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна за підозрою в незаконному збагаченні.
Раніше Омелян розповів, що оформив з дружиною оренду котеджу під Києвом у родичів дружини.
Як відомо, раніше Омелян зазначив, що проти нього ведуться замовні інформаційні кампанії, замовниками яких він вважає співвласників авіакомпанії МАУ і окремих високопоставлених осіб, які зацікавлені в його дискредитації.
"Я підозрюю також участь окремих високопоставлених осіб, які зацікавлені в моїй дискредитації. Це залишається на їх совісті, я вважаю свої дії правильними, і я переможу", - заявляв міністр інфраструктури.
Роман Романюк, Ірина Балачук, УП