Під ВР почалась акція: чергує 3,5 тисячі правоохоронців

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 09:16
"Чесно"

Акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу" розпочалася під будівлею Верховної ради.

Про це у Twitter повідомив депутат Олексій Рябчин.

За даними керівника поліції Києва Андрія Крищенка, до поліції надійшли заявки про кілька акцій і мітингів у центрі Києва. У зв'язку з цим у середмісті чергує 3,5 тисячі поліцейський та нацгвардійців.

Під'їзди до урядового кварталу перекриті поліцейськими авто. Рух на вулиці Грушевського перекрито аж від метро "Арсенальна". 

 
Фото УП

У вестибюлі станції метро "Арсенальна" чергує щонайменше 7 правоохоронців і службовий собака. 

На вулицях чергують нацгвардійці. 

 
Фото УП

Правоохоронці оточили Верховну Раду кордоном у кілька рядів. Також поруч стоять медики, пожежні та кінологи. 

На розі вулиці Грушевського та кріпосного провулку заблокували 6 авто "Автомайдану". 

Як відомо, вранці 17 жовтня весь урядовий квартал у Києві перекрито й оточено правоохоронцями у зв'язку з акціями, запланованими на 17 жовтня.

Зокрема, перекрито вулиці Грушевського, Липську, Шовковичну, Інститутську, Лютеранську.

На 17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі і його однодумці запланували мітинг під Верховною Радою у Києві та акції в усіх обласних центрах України.

Під час акції Саакашвілі, нардепи,  громадські активісти та представники політсил, як то "Самопоміч", "Альтернатива", "Демальянс", рух "Чесно" та інші  мають намір проголосити три вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого закону, що пеедбачає голосування за відкритими списками парій.

15 жовтня в СБУ заявили, що у Києві радикально налаштовані особи під час масових акцій 17 жовтня готували провокації з можливим застосуваннямстрілецької збрї та засобів ураження.

16 жовтня представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектора" заявили, що взяли під контроль будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі у Києві.

 Українська правда 

Теми: акції реформи Верховна Рада поліція Саакашвілі
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