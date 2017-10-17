Під ВР почалась акція: чергує 3,5 тисячі правоохоронців

Акція "Всеукраїнський збір" за "велику політичну реформу" розпочалася під будівлею Верховної ради.

Про це у Twitter повідомив депутат Олексій Рябчин.

17 жовтня 2017.

9 ранку.

Початок. pic.twitter.com/UOUFNA3HUm — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) October 17, 2017

За даними керівника поліції Києва Андрія Крищенка, до поліції надійшли заявки про кілька акцій і мітингів у центрі Києва. У зв'язку з цим у середмісті чергує 3,5 тисячі поліцейський та нацгвардійців.

Під'їзди до урядового кварталу перекриті поліцейськими авто. Рух на вулиці Грушевського перекрито аж від метро "Арсенальна".

Фото УП

Зараз. Поліцейські автівки на підступах до урядового кварталу pic.twitter.com/PqOozCtwot — Serhii Andrushko (@S_Andrushko) October 17, 2017

У вестибюлі станції метро "Арсенальна" чергує щонайменше 7 правоохоронців і службовий собака.

На вулицях чергують нацгвардійці.

Фото УП

Огляд поліцеськими людей, які йдуть на акцію біля @verkhovna_rada 🇺🇦 pic.twitter.com/z4K9ICBStl — ЧЕСНО (@chesno_movement) October 17, 2017

Правоохоронці оточили Верховну Раду кордоном у кілька рядів. Також поруч стоять медики, пожежні та кінологи.

Кордони поліції і нацгвардії біля @verkhovna_rada, є також медики, подежники і кінологи 🇺🇦 pic.twitter.com/wP0UrD6YiN — ЧЕСНО (@chesno_movement) October 17, 2017

На розі вулиці Грушевського та кріпосного провулку заблокували 6 авто "Автомайдану".

Як відомо, вранці 17 жовтня весь урядовий квартал у Києві перекрито й оточено правоохоронцями у зв'язку з акціями, запланованими на 17 жовтня.



Зокрема, перекрито вулиці Грушевського, Липську, Шовковичну, Інститутську, Лютеранську.

На 17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі і його однодумці запланували мітинг під Верховною Радою у Києві та акції в усіх обласних центрах України.

Під час акції Саакашвілі, нардепи, громадські активісти та представники політсил, як то "Самопоміч", "Альтернатива", "Демальянс", рух "Чесно" та інші мають намір проголосити три вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та ухвалення нового виборчого закону, що пеедбачає голосування за відкритими списками парій.

15 жовтня в СБУ заявили, що у Києві радикально налаштовані особи під час масових акцій 17 жовтня готували провокації з можливим застосуваннямстрілецької збрї та засобів ураження.

16 жовтня представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектора" заявили, що взяли під контроль будівлю вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича на Парковій дорозі у Києві.

Українська правда