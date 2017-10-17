Порошенко пропонує зміни щодо депутатської недоторканності

Президент Петро Порошенко пропонує внести зміни до Конституції щодо недоторканності народних депутатів.

Проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) під номером 7203 зареєстровано ним у Верховній Раді 17 жовтня.

У законопроекті пропонується викласти статтю 80 Конституції таким чином: "Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".

У разі ухвалення пропозиції президента, цей закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Як відомо, скасування депутатської недоторканності – одна з вимог акції за політичну реформу, яка стартує 17 жовтня по всій Україні.

Олена Рощенко, УП, оновлено о 10:15