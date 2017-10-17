Націоналістам пояснили, що вертолітним майданчиком керує держава

Вертолітний майданчик на Парковій алеї у Києві, який взяли під контроль представники "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектора", перебуває в управлінні державного підприємства.

Про це написала речниця генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

"До уваги тих, хто захопив вертолітний майданчик на Парковій. Цей об'єкт – в управлінні державним підприємством! Генеральна прокуратура України за нього довго боролася у судах!", – уточнила вона.

Вертолітний майданчик поблизу Верховної Ради збудували за часів президентства Віктора Януковича. Для цього зрубали дерева на схилі, спотворивши краєвид із правого берега Дніпра на лівий.

Сарган зазначає, що 3 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва наклав арешт та заборонив користуватися, розпоряджатися та відчужувати земельні ділянки площею понад 2 га разом із 5 об’єктами нерухомості на Парковій дорозі, власником яких є ТОВ "Амадеус Ко".

Охорону, зберігання, обслуговування, ремонт, підтримання цього майна у належному стані та оперативне управління ним доручено держпідприємству "Фінансування інфраструктурних проектів".

Сарган нагадала також, що Управління ГПУ з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об’єкту інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356,ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-4 КК України.



У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження суд ще 4 липня 2014 року наклав арешт на нежитлові приміщення на Парковій дорозі.



А 7 березня 2017 року суд заборонив відчуження корпоративних прав ТОВ "Амадеус Ко", що належать його співзасновникам Хом’яку О.В. та Файнроуд Бізнес ПОВ, а держреєстратору та нотаріусам заборонив реєструвати зміну засновників ТОВ "Амадеус Ко", зміни в статутні документи товариства, а також чинити інші реєстраційні дії щодо ТОВ "Амадеус Ко".

14 липня цього року колишньому Київському міському голові Леоніду Черновецькому повідомили про підозру у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.



Слідство встановлює інших осіб, причетних до будівництва вертолітного майданчика, наголосила Сарган.

Олена Рощенко, УП, виправлено