Перед Радою встановили перші намети

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Вівторок, 17 жовтня 2017, 17:06

Мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.  

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій. 

 
фото Ельдар Сарахман 

Один з них – великий військовий. 

 
фото Ельдар Сарахман 

У мітингувальників багато наметів. 

 
фото Ельдар Сарахман 

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стоїть у порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради.

О 16:30 у сутичці під ВР з'явилися перші постраждалі – це один з активістів і поліцейський.

Українська правда 

Теми: Верховна Рада мітинги акції
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