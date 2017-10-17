Перед Радою встановили перші намети

Мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

фото Ельдар Сарахман

Один з них – великий військовий.

фото Ельдар Сарахман

У мітингувальників багато наметів.

фото Ельдар Сарахман

Київ встановлюють палатки pic.twitter.com/xB0kqZHfNf — Fox Day (@skd_lv) October 17, 2017

Устанавливают палатки под Верховной Радой. Нацгвардейцы не мешают, хотя еще двадцать минут назад была драка. #Протест17 pic.twitter.com/l9rh613rFA — Алексей Рейнс (@ACRains) October 17, 2017

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стоїть у порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради.

О 16:30 у сутичці під ВР з'явилися перші постраждалі – це один з активістів і поліцейський.

Українська правда