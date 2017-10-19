У мережу виклали відео моменту ДТП у Харкові

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Четвер, 19 жовтня 2017, 11:49

У соціальній мережі facebook опубліковане відео смертельної аварії у Харкові – момент, коли авто врізається у людей, що стоять на тротуарі навпроти пішохідного переходу.   

Відео виклав у мережу народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко. 

"Це страшне відео Харківської трагедії, має стати німим докором всім тим, хто перевищує швидкість і прагне заощадити кілька секунд, проїжджаючи на миготливий жовтий сигнал світлофора", - написав Геращенко. 

На відео видно, як люди збираються на тротуарі напроти "зебри" і чекають зеленого світла, що дозволяє перехід вулиці. На 20-й секунді відео у пішоходів влітає автомобіль, розмітає людей, продовжує рух тротуаром і перекидається на бік.  

Як відомо, раніше 19 жовтня у мережу виклали перше відео, що фіксує момент автомобільної аварії у Харкові, в якій загинули п'ятеро людей. 

Увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар, та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева. 

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що доньку харківського бізнесмена Олену Зайцеву, яка влаштувала жахливе ДТП з 5 загиблими у Харкові, уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості. 

За попередніми даними, Зайцева не перебувала у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, але офіційного підтвердження цьому поки немає.

2 дівчат з числа тих, що залишилися в лікарні, перебувають у дуже важкому стані.

Українська правда 

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