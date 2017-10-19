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В сеть выложили видео момента ДТП в Харькове

Четверг, 19 октября 2017, 11:49
В сеть выложили видео момента ДТП в Харькове

В социальной сети Facebook опубликовано видео смертельной аварии в Харькове – момент, когда авто врезается в людей, стоящих на тротуаре напротив пешеходного перехода.

Видео выложил в сеть народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Это страшное видео Харьковской трагедии, должно стать немым укором всем тем, кто превышает скорость и стремится сэкономить несколько секунд, проезжая на мигающий желтый сигнал светофора", - написал Геращенко.

На видео видно, как люди собираются на тротуаре напротив "зебры" и ждут зеленого света, что позволяет переход улицы.

На 20-й секунде видео в пешеходов влетает автомобиль, разметает людей, продолжает движение по тротуару и опрокидывается на бок.  

Как известно, ранее 19 октября в сеть выложили первое видео, фиксирующее момент автомобильной аварии в Харькове.

Вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

Как известно, за рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева. 

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что дочь харьковского бизнесмена Елену Зайцеву, которая устроила ужасное ДТП с 5 погибшими в Харькове, уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

По предварительным данным, Зайцева не находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но официального подтверждения этому пока нет.

2 девушек из числа оставшихся в больнице, находятся в очень тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

Украинская правда 

Темы: ХарьковаварияДТП
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