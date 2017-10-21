Литвин пояснив, чому пішов з "Волі народу"

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Субота, 21 жовтня 2017, 18:19

Нардеп Володимир Литвин пояснив, чому вийшов зі складу депутатської групи "Воля народу". 

Як повідомив політик на своїй сторінці у Facebook, таке рішення він прийняв через голосування інших учасників групи за закони щодо пенсійної реформи.

"Я попередив членів групи, що у разі голосування ними за так звану пенсійну реформу, я буду змушений покинути колектив, що мною і було зроблено. Оскільки керівництво Верховної Ради не оголосило мою заяву, я зробив це самостійно. Деталі згодом", - повідомив Литвин. 

Як відомо, про своє рішення вийти з групи "Воля народу" Литвин заявив 20 жовтня під час засідання ВР, оскільки "у  секретаріаті виникли проблеми" з його зверненням.

Джерела УП у "Волі народу" повідомили, що у групі "Воля народу" стався конфлікт, і керівництво групи попросило Володимира Литвина піти.

Після виходу Литвина з групи її кількість налічуватиме 18 нардепів.  Кількість осіб у групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії. На даний момент, найменші фракції – 20 осіб ("Батьківщина" та "Радикальна партія"). 

Депутатську фракцію чи групу, склад якої став меншим від мінімальної кількості її членів, за 15 днів після офіційного оголошення спікер має розпустити.

Українська правда 

Теми: Верховна Рада
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