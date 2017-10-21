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Литвин объяснил, почему ушел из "Воли народа"

Суббота, 21 октября 2017, 18:19
Литвин объяснил, почему ушел из Воли народа

Нардеп Владимир Литвин объяснил, почему вышел из состава депутатской группы "Воля народа".

Как сообщил политик на своей странице в Facebook, такое решение он принял в связи с голосованием остальных участников группы за законы по пенсионной реформе.

"Я предупредил членов группы, в случае голосования ними за так называемую пенсионную реформу я буду вынужден покинуть коллектив, что мной и было сделано. Поскольку руководство Верховной Рады не объявило мое заявление, я сделал это самостоятельно. Детали позже", - сообщил Литвин.

Как известно, о своем решении выйти из группы "Воля народа" Литвин заявил 20 октября во время заседания ВР, поскольку "в секретариате возникли проблемы" с его обращением.

Источники УП в "Воля народа" сообщили, что в группе "Воля народа" произошел конфликт, и руководство группы попросило Владимира Литвина уйти.

После выхода Литвина из группы ее количество будет насчитывать 18 нардепов. Количество человек в группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии. На данный момент, самые маленькие фракции - 20 человек ("Батькивщина" и "Радикальная партия").

Депутатскую фракцию или группу, состав которой стал меньше минимального количества ее членов, через 15 дней после официального объявления спикер должен распустить.

Украинская правда 

Темы: Верховная Рада
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