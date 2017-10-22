Під ВР збирається мітинг за участю прихильників Саакашвілі

На площі Конституції під Верховною Радою збираються учасники мітингу за участі Міхеіла Саакашвілі.

Участь у віче також планують взяти Юрій Дерев'янко, Єгор Соболєв, Семен Семенченко, представники "Руху нових сил", зокрема Давід Сакварелідзе, та інші.

Наразі біля ВР зібралося кількасот людей, окрім того тут присутні учасники акції, які мешкають у наметовому містечку.

Станом на 12:00 ситуація у центрі Києва спокійна.

Як відомо, акція "Всеукраїнський збір" за велику політичну реформу розпочалася під стінами Верховної Ради у вівторок, 17 жовтня. Її учасники вимагають ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

Учасники акції встановили під ВР кілька наметів. 19 жовтня політична партія "Рух нових сил" та депутати "Сапопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під парламентом, решта учасників мітингу почали виходити з акції.

Станом на 20 жовтня близько 150 активістів продовжували акцію за "політичну реформу" біля ВР, а правоохоронці проводили перемовини з активістами щодо перенесення палаток із проїзної частини вулиці Грушевського у Маріїнський парк.

Ввечері 21 жовтня учасники акції під Верховною Радою утворили військовий табір та заявили про ультиматум президенту Петру Порошенку, вимагаючи внесення до парламенту законів про Антикорупційний суд та про імпічмент.

Українська правда