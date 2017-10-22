Под ВР собирается митинг с участием сторонников Саакашвили

На площади Конституции под Верховной Радой собираются участники митинга с участием Михеила Саакашвили.

Участие в вече также планируют принять Юрий Деревянко, Егор Соболев, Семен Семенченко, представители "Руха новых сил", в частности Давид Сакварелидзе и другие.

В настоящее время возле ВР собралось несколько сотен человек, кроме того здесь присутствуют участники акции, которые живут в палаточном городке.

По состоянию на 12:00 ситуация в центре Киева спокойная.

Как известно, акция "Всеукраинский сбор" за большую политическую реформу началась под стенами Верховной Рады во вторник, 17 октября. Ее участники требуют принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

Участники акции установили под ВР несколько палаток. 19 октября политическая партия "Движение новых сил" и депутаты "Сапопомочи" решили продолжать участие в митинге под парламентом, остальные участники из акции решили выйти.

По состоянию на 20 октября около 150 активистов продолжали акцию за "политическую реформу" под ВР, а правоохранители проводили переговоры с активистами о переносе палаток с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк.

21 октября участники акции под Верховной Радой организовали там военный лагерь и заявили об ультиматуме президенту Петру Порошенко с требованием внести в парламент законы об Антикоррупционном суде и об импичменте.

Украинская правда