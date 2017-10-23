Через тиждень до України повернеться реальний час

У ніч на неділю, 29 жовтня, Україна переходить на зимовий час, який є природнім на відміну від літнього.

Новий часовий режим набирає чинності о 4:00 ранку. Цього моменту стрілки годинників слід перевести на одну годину назад, хоча зручніше це зробити в суботу ввечері або в неділю вранці. Головне - не забути.

Як відомо, перехід на літній час вигадали у Великій Британії ще 1908 року для економії і раціональнішого використання електроенергії протягом доби.

В Україні ця традиція лишилася з часів СРСР, де вперше почали переводити стрілки годинника в 1981 році.

У 2011 році Верховна Рада намагалася назавжди зафіксувати в Україні літній час, але під тиском громадськості прийнята постанова була скасована.

Зараз понад 110 країн світу переходять на літній час, а 161 країна не робить цього. Серед останніх і Росія.

Євген Кізілов, УП