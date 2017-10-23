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Через неделю Украину переходит на зимнее время

Понедельник, 23 октября 2017, 11:41
Через неделю Украину переходит на зимнее время

В ночь на воскресенье, 29 октября, Украина переходит на зимнее время.

Новый временной режим вступает в силу в 4:00 утра. За ночь стрелки часов следует перевести на один час назад.

Как известно, переход на летнее придумали в Великобритании еще в 1908 году для экономии и более рационального использования электроэнергии в течение суток.

В Украине эта практика осталась со времен СССР, где впервые начали переводить стрелки часов в 1981 году.

В 2011 году Верховная Рада пыталась навсегда зафиксировать в Украине летнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.

Сейчас более 110 стран мира переходят на летнее время.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: времязимнее время
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