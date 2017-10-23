Через неделю Украину переходит на зимнее время
Понедельник, 23 октября 2017, 11:41
В ночь на воскресенье, 29 октября, Украина переходит на зимнее время.
Новый временной режим вступает в силу в 4:00 утра. За ночь стрелки часов следует перевести на один час назад.
Как известно, переход на летнее придумали в Великобритании еще в 1908 году для экономии и более рационального использования электроэнергии в течение суток.
В Украине эта практика осталась со времен СССР, где впервые начали переводить стрелки часов в 1981 году.
В 2011 году Верховная Рада пыталась навсегда зафиксировать в Украине летнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.
Сейчас более 110 стран мира переходят на летнее время.
Евгений Кизилов, УП