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Через тиждень Україна переходить на зимовий час

Понеділок, 23 жовтня 2017, 11:41
Через тиждень Україна переходить на зимовий час

У ніч на неділю, 29 жовтня, Україна переходить на зимовий час.

Новий часовий режим набирає чинності о 4:00 ранку. За ніч стрілки годинників слід перевести на одну годину назад.

Як відомо, перехід на літній час вигадали у Великій Британії ще 1908 року для економії і раціональнішого використання електроенергії протягом доби.

В Україні ця практика лишилася з часів СРСР, де вперше почали переводити стрілки годинника в 1981 році.

У 2011 році Верховна Рада намагалася назавжди зафіксувати в Україні літній час, але під тиском громадськості прийнята постанова була скасована.

Зараз понад 110 країн світу переходять на літній час.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: часзимовий час
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