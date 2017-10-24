Справа Коханівського: Суд відмовив захисту у відводі прокурора
Святошинський районний суд Києва не задовольнив клопотання захисту щодо відведення прокурора у справі про стрілянину лідера "ОУН" Миколи Коханівського.
Про це повідомляє кореспондент "Української правди" із залу засідання.
"Заява про відвід прокурора не підлягає задоволенню" – сказала суддя Іванна Миколаєць.
"Прокурор штучно створює доказову базу, тому він підлягає відводу" – сказала одна із захисниць.
Однією з претензій було те, що на роздруківках з камер відеоспостережень, наданих прокурором, відсутні декілька хвилин. Тому захист вважає, що це вказує на підробку документів.
"Вказані обставини не підтверджуються жодними матеріалами кримінального провадження, крім слів адвокатів. У зв'язку з цим вважаю, що підстав, які передбачені ст. 77 КПК щодо відведення прокурора, адвокатами не озвучено. Вважаю клопотання необґрунтованим" – заявив прокурор.
Окрім того, адвокати заявили, що Коханівському не повідомили вчасно про підозру, тому його затримання є незаконним і лідера добровольчого руху "ОУН" мають відпустити з-під варти.
В приміщенні суду з Коханівського зняли кайданки, оскільки з часу затримання пройшло 72 години.
Раніше 24 жовтня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про неприпустимість "партійних судів" і погромів і допустив, що стосовно командира "Добровольчого батальйону ОУН" Миколи Коханівського суд обере запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.
Олег Твердь, УП
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