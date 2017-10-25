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Росія створює морську бригаду для охорони Керченської протоки

Середа, 25 жовтня 2017, 12:10

Росгвардія розгорне морську бригаду для охорони Керченської протоки.

Про це на Раді Федерації повідомив директор відомства Віктор Золотов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для вирішення поставлених перед Росгвардією завдань по забезпеченню безпеки транспортного переходу через Керченську протоку в знову створюваному Південному окрузі військ, належить сформувати новий об'єднання - морську бригаду", - сказав Золотов.

За його словами прийнято рішення створити на основі Північно-Кавказького округу два округи військ національної гвардії Південний і Північно-Кавказький.

Раніше повідомлялося, що Росія заборонила рух Керченську протоку всім судам, за винятком кораблів і суден Військово-морського флоту РФ, кораблів і судів федеральних органів безпеки РФ.

Як відомо, Росія будує транспортний перехід до анексуваного в 2014 році півострову Крим зі своєї території через Керченську протоку. Орієнтовно, до кінця 2018 року очікується запуск автомобільної частини моста, в кінці 2019 року - залізничної.

Україна готує позов проти Росії через будівництво Керченського моста і втрат своїх портів.

Українська правда

Теми: РосіяКриманексія
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