Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия создает морскую бригаду для охраны Керченского пролива

Среда, 25 октября 2017, 12:10

Росгвардия развернет морскую бригаду для охраны Керченского пролива.

Об этом на Совете Федерации сообщил директор ведомства Виктор Золотов, передает "Интерфакс-Украина".

"Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск, предстоит сформировать новое соединение - морскую бригаду", - сказал Золотов.

По его словам принято решение создать на основе Северо-Кавказского округа два округа войск национальной гвардии Южный и Северо-Кавказский.

Ранее сообщалось, что Россия запретила движение Керченский пролив всем судам, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности РФ.

Как известно, Россия строит транспортный переход к аннексированному в 2014 году полуострову Крым со своей территории через Керченский пролив. Ориентировочно, к концу 2018 года ожидается запуск автомобильной части моста, в конце 2019 года – железнодорожной.

Украина готовит иск против России из-за строительства Керченского моста и потерь своих портов.

Украинская правда

Темы: РосcияКрыманнексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
Все новости...
Реклама: