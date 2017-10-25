Умерова і Чийгоза видали Туреччині

25667 переглядів
Середа, 25 жовтня 2017, 14:40

Представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в окупованому Криму, видали турецькій стороні.

Про це "Українській правді" повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

За його словами, Чийгоза і Умерова спершу привезли в Сімферополь, потім літак забрав їх в Анапу, а близько години тому літак з представниками Меджлісу кримськотатарського народу відправився в Анкару.

Джемілєв додав, що ця видача стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана в Україну.

Як відомо, 11 вересня російський суд в анексованому Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. Його захист подав дві апеляції на це рішення суду.

Російська влада окупованого Криму звинувачує його в організації масових заворушень.

27 вересня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд виніс вирок у справі Ільмі Умерова і призначив йому покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

Депутати Європейського парламенту засудили винесені російською владою вироки представникам Меджлісу Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу.

Українська правда 

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Головні новини
Умеров і Чийгоз із Туреччини вирушать в Україну
Саакашвілі отримав із АП документи про позбавлення громадянства
Умерова і Чийгоза видали Туреччині
Кабмін звільнив начальника Держгеокадастру
Усі новини
секретна зброя

Що таке емоційний інтелект і як він впливає на життя

медицина

У пошуках ліків від раку

суперечка

Тату для кота: знущання чи прикраса?