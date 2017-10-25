В НАЗК пообіцяли перевірити виграш Ляшка

В Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що в найближчий час перевірять декларацію лідера "Радикальної партії" та нардепа Олега Ляшка.

Про це повідомила прес-служба нацагентства.

"Враховуючи суспільний резонанс щодо суб’єкта декларування – народного депутата України Олега Ляшка, відповідно до Закону, Національне агентство зазначає, що здійснить відповідну перевірку наданого суб’єктом декларування повідомлення про суттєві зміни в майновому стан", - йдеться у повідомленні.



В НАЗК додали, що у разі виявлення порушень Національним агентством будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

Раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії", нардеп Олег Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою в 571,045 гривень.

В представництві Української національної лотереї відмовились коментувати виграші Ляшка чи інших гравців, заявивши, що це конфіденційна інформація.

Українська правда