Ляшко виграв у лотерею півмільйона гривень

Лідер "Радикальної партії", нардеп Олег Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою в 571,045 гривень.

Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни в майновому стані в Єдиному державному реєстрі декларацій.

В змінах до декларації Ляшко зазначив, що тричі виграв у лотерею - 283560 гривень, 134000 гривень та 153485 гривень.

Загальна сума виграшу становить 571, 045 гривень.

"Українська правда" звернулась до нардепа за коментарем відносно виграшу в лотереї. Відповідь буде опублікована одразу, як тільки надійдуть відповідні коментарі.

Як відомо, раніше Ляшко продав свою квартиру екс-регіоналу за 15, 9 мільйонів гривень.

В 2016 році нардеп задекларував сотні тисяч доларів, квартири, машини та офіс.

Також повідомлялося, що Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен за останній рік придбали нерухомості приблизно на 20 мільйонів гривень.

Українська правда