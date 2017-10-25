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У Національній лотереї відмовились коментувати виграш Ляшка

Середа, 25 жовтня 2017, 16:35

У представництві Української національної лотереї заявили, що суми виграшів та дані переможців - конфіденційна інформація, і вони не можуть коментувати виграші нардепа Олега Ляшка чи інших гравців.

Про це йдеться в заяві прес-служби на сайті компанії.

У повідомленні зазначається, що, у звʼязку із поширенням повідомлень у ЗМІ про виграші у лотерею "деяких політиків", до підприємства надійшли відповідні запити на підтвердження чи скасування цієї інформації. Проте вони не можуть її розголошувати.

"Інформація про виграші (призи) у лотерею та персональні дані конкретних гравців є конфіденційною інформацією відповідно до чинного законодавства та не може оприлюднюватись без згоди гравців", - повідомляє прес-служба лотереї.

Також в компанії додали, що інформація про суми виплачених виграшів, нараховані та утримані податки із виплачених призів у лотерею подається в установленому порядку тільки до органів Державної фіскальної служби та Міністерства фінансів України.

"Українська правда" ще вранці звернулась до Олега Ляшка та його прес-служби за коментарями. Але до цього часу так їх і не отримала.

Раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії", нардеп Олег Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою в 571045 гривень.

Українська правда

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Теми: Ляшко ОлегРадикальна партіядеклараціїлотереї
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