Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп хоче кращих відносин з РФ, щоб вирішити ядерну проблему КНДР

Четвер, 26 жовтня 2017, 05:47

Ядерну проблему Північної Кореї було б легше вирішити, якби у США були кращі відносини з Росією.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox Business Network, пише Reuters.

"Китай допомагає нам, і, може бути, Росія йде іншим шляхом, завдаючи шкоди тому, що ми робимо", - сказав Трамп.

"Я думаю, ми могли б мати хороші відносини" з Росією, сказав Трамп. "Я думаю, що ситуацію в Північній Кореї було б легше врегулювати".

Як повідомлялось, Китай різко обмежив торгівлю з Північною Кореєю, будучи її найбільшим союзником.

16 жовтня, президент Росії Володимир Путін підписав указ про застосування санкцій проти Північної Кореї.

Як відомо, раніше заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ядерна війна може початися в будь-який момент.

Після цього Трамп повідомив, що Сполучені Штати готові до будь-якого сценарію розвитку ситуації навколо ядерної програми Північної Кореї.

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що дипломатичні зусилля з Північною Кореєю триватимуть "до першої бомби".

Теми: СШАРосіяТрампПівнічна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
США
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Останні новини
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
Усі новини...
Реклама: