Охорона військових арсеналів є нікчемною – Матіос

Генеральний штаб заборонив запускати військових прокурорів на територію військових частин для дослідження і перевірки стану зберігання і охорони складів.

Про це заявив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає прес-служба прокурора.

"Як би мене завтра не обзвонювали білі і всякі інші телефони, я скажу – "Охорона військових арсеналів є нікчемною", - заявив Матіос в ефірі телеканалу ZIK.

Крім того, за його словами, Генеральний штаб заборонив запускати військових прокурорів на територію військових частин для дослідження і перевірки стану зберігання і охорони складів.

"Після вибухів в Калинівці, військові прокурори в межах кримінального провадження пішли для дослідження і перевірки стану зберігання і охорони іншх складів, які ще залишилися. Але за розпорядженням начальника Генерального штабу було заборонено запускати військових прокурорів на територію військових частин", - повідомив військовий прокурор.

Як повідомлялось, 29 жовтня командування Повітряних сил Збройних Сил України заявило, що в Одесі невідомі здійснили спробу рейдерського захоплення військового об'єкта та викрали військове майно.

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