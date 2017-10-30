Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Охорона військових арсеналів є нікчемною – Матіос

Понеділок, 30 жовтня 2017, 03:21

Генеральний штаб заборонив запускати військових прокурорів на територію військових частин для дослідження і перевірки стану зберігання і охорони складів.

Про це заявив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає прес-служба прокурора.

"Як би мене завтра не обзвонювали білі і всякі інші телефони, я скажу – "Охорона військових арсеналів є нікчемною", - заявив Матіос в ефірі телеканалу ZIK.

Крім того, за його словами, Генеральний штаб заборонив запускати військових прокурорів на територію військових частин для дослідження і перевірки стану зберігання і охорони складів.

"Після вибухів в Калинівці, військові прокурори в межах кримінального провадження пішли для дослідження і перевірки стану зберігання і охорони інших складів, які ще залишилися. Але за розпорядженням начальника Генерального штабу було заборонено запускати військових прокурорів на територію військових частин", - повідомив військовий прокурор.

Як повідомлялось, 29 жовтня командування Повітряних сил Збройних Сил України заявило, що в Одесі невідомі здійснили спробу рейдерського захоплення військового об'єкта та викрали військове майно.

Читайте також: "На пороховій бочці. Коли й чому в Україні вибухали армійські склади"

Теми: Збройні силиМатіос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Збройні сили
За минулу добу відбулося понад 35 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
"Назарчик просто знає, що тато десь є, махає ручкою його фотографії". Історія командира роти, який загинув у 26 років
Сили оборони закріплюються на нових рубежах біля Бахмута − Маляр
Останні новини
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
Усі новини...
Реклама: