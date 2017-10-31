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Син Авакова та ще один фігурант "справи рюкзаків" отримали підозри

Вівторок, 31 жовтня 2017, 17:51
Син Авакова та ще один фігурант справи рюкзаків отримали підозри

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів під час закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ.

Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро.

За інформацією "Української правди", підозру оголосили сину міністра внутрішніх справ Олександру Авакову та екс-заступнику голови МВС Сергію Чеботарю.

Також УП дізналася, що третього фігуранта справи - керівника ІТ-компанії Turboseo Володимира Литвина - зараз везуть з Харкова до Києва.

Як повідомлялося, 31 жовтня НАБУ провело обшуки в родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Пізніше стало відомо про затримання сина Авакова та екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря.

Також, за даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин, керівник ІТ-компанії "Turboseo" Володимир Литвин.

Оксана Коваленко, Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковкриміналНАБУ
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