Під Радою запалили димові шашки

5689 переглядів
Четвер, 5 жовтня 2017, 12:20

Під Верховною Радою мітингувальники запалили димові шашки.

Там мітингують, зокрема, члени "Свободи" й Національного корпусу".

Вони виступають проти законопроектів щодо реінтеграції Донбасу.

Під Радою запалили
Під Радою запалили "димовухи"
Фото Ельдара Сарахмана

"Сьогодні українські націоналісти з "Національного корпусу", "Правого сектору" та ВО "Свобода" зібралися під стінами Верховної Ради, щоб висловити категоричне "Ні!" законам, що мають утвердити мінський договорняк щодо статусу ОРДЛО", – сказано в заяві на Fb "Національного корпусу".

 

"Законопроект "Про особливості державної політики..." – ця пряма перемога Путіна, написана під диктовку Захарченком, стане законом України", – обурюються націоналісти.

 

На їхню думку, президент Петро "Порошенко хоче провести цей закон ще з часів Іловайської трагедії.

"Сьогодні президент буде протягувати ці законопроекти, тим самим підкладаючи міну в Українське законодавство. Національний Корпус зараз стоїть тут за Українську Конституцію та не дозволить узаконити автономію "ЛДНР", – заявляють вони.

На площі кричать "Слава Україні – Героям слава!".

 

Андрій Білецький сказав, що "сьогодні сотні, а завтра тисячі" вийдуть на протест.

Також виступив депутат від ВО "Свобода" Юрій Левченко.

 

Сутичок поки немає.

 

Президент Петро Порошенко запропонував Верховній Раді два законопроекти щодо Донбасу: №7163, який, зокрема, визначає Росію агресором і окупантом, а непідконтрольну Києву частину Донецької й Луганської областей – окупованими територіями, а також №7164, яким пропонується продовжити ще на 1 рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на окупованій частині сходу України.

Комітет Верховної Ради з національної безпеки й оборони рекомендував парламенту підтримати за основу перший законопроект, але до другого читання переглянути норму про необхідність виконання Мінських угод, підписаних лідерами проросійських бойовиків, а другий законопроект відправив главі держави на доопрацювання.

Альтернативні законопроекти комітет відхилив.  

Президент дуже швидко вніс повторно законопроект щодо самоврядування на Донбасі.

Олена Рощенко, УП

Теми: Донбас Верховна Рада законодавство Свобода Правий сектор
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Рада включила до порядку денного законопроекти по Донбасу 5 жовтня 2017, 12:30
Порошенко виправив і знову подав Раді відхилений закон про Донбас 5 жовтня 2017, 12:08
Комітет забракував один із законів щодо Донбасу й ідею з "Мінськом" 5 жовтня 2017, 11:39
powered by lun.ua
Головні новини
У Києві розтрощили корову під офісом Балашова
У Києві на Майдані розбили пам'ятник героям Небесної сотні
Порошенко виправив і знову подав Раді відхилений закон про Донбас
Комітет забракував один із законів щодо Донбасу й ідею з "Мінськом"
Усі новини
спорт

Година фізичних вправ на тиждень здатна попередити депресію – вчені

балет

Місія здійсненна: як прима-балерина Яна Саленко підкорила Берлін

наука

Вручили Нобелівську премію з хімії за 2017 рік