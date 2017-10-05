Під Радою запалили димові шашки
Під Верховною Радою мітингувальники запалили димові шашки.
Там мітингують, зокрема, члени "Свободи" й Національного корпусу".
Вони виступають проти законопроектів щодо реінтеграції Донбасу.
"Сьогодні українські націоналісти з "Національного корпусу", "Правого сектору" та ВО "Свобода" зібралися під стінами Верховної Ради, щоб висловити категоричне "Ні!" законам, що мають утвердити мінський договорняк щодо статусу ОРДЛО", – сказано в заяві на Fb "Національного корпусу".
"Законопроект "Про особливості державної політики..." – ця пряма перемога Путіна, написана під диктовку Захарченком, стане законом України", – обурюються націоналісти.
На їхню думку, президент Петро "Порошенко хоче провести цей закон ще з часів Іловайської трагедії.
"Сьогодні президент буде протягувати ці законопроекти, тим самим підкладаючи міну в Українське законодавство. Національний Корпус зараз стоїть тут за Українську Конституцію та не дозволить узаконити автономію "ЛДНР", – заявляють вони.
На площі кричать "Слава Україні – Героям слава!".
Андрій Білецький сказав, що "сьогодні сотні, а завтра тисячі" вийдуть на протест.
Також виступив депутат від ВО "Свобода" Юрій Левченко.
Сутичок поки немає.
Президент Петро Порошенко запропонував Верховній Раді два законопроекти щодо Донбасу: №7163, який, зокрема, визначає Росію агресором і окупантом, а непідконтрольну Києву частину Донецької й Луганської областей – окупованими територіями, а також №7164, яким пропонується продовжити ще на 1 рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на окупованій частині сходу України.
Комітет Верховної Ради з національної безпеки й оборони рекомендував парламенту підтримати за основу перший законопроект, але до другого читання переглянути норму про необхідність виконання Мінських угод, підписаних лідерами проросійських бойовиків, а другий законопроект відправив главі держави на доопрацювання.
Альтернативні законопроекти комітет відхилив.
Президент дуже швидко вніс повторно законопроект щодо самоврядування на Донбасі.
Олена Рощенко, УП
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