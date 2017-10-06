Рада не змогла скасувати рішення, що запускає судову реформу
Верховна Рада не скасувала своє рішення про ухвалення закону, який запроваджує судову реформу.
Чотири проекти постанови щодо цього не набрали голосів.
Вони пропонували скасувати рішення парламенту від 3 жовтня про прийняття в другому читанні та в цілому проекту закону "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" (р. №6232 від 23.03.2017).
Проект постанови №6232-П авторства Юрія Левченка набрав лише 39 голосів підтримки, проект №6232-П1 Олени Сотник – 44 голоси, проект №6232-П2 Альони Шкрум – 49 голосів, проект №6232-П3 Сергія Лещенка – 45 "за".
Відтак, рішення не підтримано.
Тепер голова Верховної Ради може підписати гігантський президентський законопроект №6232.
Верховна Рада ухвалила його 3 жовтня. Перед цим парламент 7 пленарних днів розглядав 4 383 поправок до закону.
Через великий обсяг документ розділено на 6 розділів: зміни до Господарського процесуального кодексу; зміни до Цивільного процесуального кодексу; зміни до Кодексу адміністративного судочинства; зміни до низки законів і кодексів; зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів"; прикінцеві положення.
Цей закон, зокрема, визначає Верховний Суд як єдину касаційну інстанцію в Україні, а також запроваджує механізм розгляду типових справ за прикладом рішення Верховного Суду в одній із подібних справ (так зване прецедентне право).
Також запроваджується Вищий суд з питань інтелектуальної власності так званий "електронний суд" (Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система).
Після ухвалення законопроекту депутати обурювалися, що поправка Андрія Лозового скорочує термін розгляду кримінальних справ так, що колишні "регіонали" та керівники держави можуть уникнути відповідальності. Але заступник голови комітету з судочинства Леонід Ємець запевнив, що ця поправка по суті не потрапила до КПК.
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