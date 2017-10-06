Парубій підписав продовження закону про особливий порядок для ОРДЛО
Спікер Верховна Ради Андрій Парубій підписав закон про продовження дії особливих умов місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей.
Про це свідчить відповідний запис на сайті парламенту.
Тепер документ буде передано на підпис президента Петра Порошенка.
Як повідомлялося, 6 жовтня депутати Верховної Ради підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей.
Водночас у перехідних положеннях документу сказано, що закон має запрацювати після повного виведення російських окупаційних військ із територій України.
Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розцінив ухвалення цього закону як "жорсткі кроки" для досягнення миру.
Українська правда
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