Парубій підписав продовження закону про особливий порядок для ОРДЛО

Спікер Верховна Ради Андрій Парубій підписав закон про продовження дії особливих умов місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей.

Про це свідчить відповідний запис на сайті парламенту.

Тепер документ буде передано на підпис президента Петра Порошенка.

Як повідомлялося, 6 жовтня депутати Верховної Ради підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей.

Водночас у перехідних положеннях документу сказано, що закон має запрацювати після повного виведення російських окупаційних військ із територій України.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розцінив ухвалення цього закону як "жорсткі кроки" для досягнення миру.

Українська правда