Окуєву поховали згідно до мусульманських традицій

Екс-учасницю батальйону "Київ-2" Аміну Окуєву поховали у Дніпрі поруч із могилою генерала Іси Мунаєва, який очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва, у середу, 1 листопада, відповідно до мусульманських традицій.

Про це у Facebook повідомив Муфтій у Духовному управлінні мусульман України "УММА" Саід Ісмагілов.

"Щойно нашу героїчну сестру Аміну Окуєву поховали відповідно до мусульманських релігійних традицій", - написав він.

Ісмагілов зазначив, що, попри раніше оприлюднену інформацію, Окуєву поховали у середу, а не ввечері у вівторок.

"У мусульман, за каноном, вночі не ховають померлих. Поховали не в Києві. Ніякого таємного молебну вчора в мечеті Ісламського культурного центра Києва не відбувалось", - написав Муфтій.

"Поховальний джаназа-намаз здійснюється лише в присутності тіла померлої людини. Оскількі родичі та близькі люди Аміни, з міркувань безпеки вирішили не привозити її для здійснення джаназа-намазу у мечеть, то вчора джаназа-намаз не здійснювався", - додав він.

Ісмагілов додав, що у вівторок , 31 жовтня, дійсно очікували, що її привезуть, але потім близькі люди Окуєвої вирішили зробити по-іншому.

"Родина має право сама вирішувати, як їм все зробити, тому втручатися в такі питання не коректно, і недоречно. Наші жінки-мусульманки власноруч зробили омовіння тіла загиблої відповідно до канонів Ісламу. Близькі прощаються з людиною до того, як буде зроблено омовіння, і тіло завернуто у кафан (саван). Після цього, обличчя людини вже не відкривається. Тому побачити людину після обряду омовіння та завертання у саван, вже не можна", - пояснив муфтій.

"Аміну щойно поховали за її власним заповітом, поруч з її командиром Ісою Мунаєвим. Нехай до них обох буде милостивим Всевишній Аллаг!", - додав він.

Раніше чоловік Окуєвої Адам Осмаєв, повідомив, що її вже поховали, не публічно.

Як відомо, ввечері 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

Речник Нацполіції України Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді" заявив, що Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва розстріляли з автоматичної зброї.

Нацполіція повідомила про введення плану-перехоплення "Сирена" в Київській і сусідніх областях у зв'язку із вбивством.

Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2". Це вже не перший раз, коли на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва вчиняли напад.

Українська правда