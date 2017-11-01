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Родичі Окуєвої поховали її без публічного прощання

Середа, 1 листопада 2017, 00:42

Родичі вбитої під Києвом екс-учасниці добровольчого батальйону "Київ-2" Аміни Окуєвої вирішили поховати її без публічного прощання в невідомому місці.

Про це повідомляє Громадське.

Як анонсував раніше Муфтій Саід Ісмагілов, з Окуєвою мали прощатися у вівторок, 31 жовтня, на території мечеті Ісламського культурного центру.

Однак, як стало відомо, матір загиблої не захотіла, щоб це було публічне прощання.

Чоловік Окуєвої  Адам Осмаєв, повідомив, що її вже не публічно поховали в іншому місці.

Крім того, як повідомляє Громадське, Окуєва задовго до першого замаху в червні цього року, написала заповіт. У заповіті вона вказала, де хоче бути похована.

За даними УП, Окуєву поховали у Дніпрі поруч із могилою іншого учасника чеченських воєн генерала Іси Мунаєва. Він очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва і загинув у лютому 2015 року при обороні Дебальцевого.

Як відомо, ввечері 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

Речник Нацполіції України Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді" заявив, що Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва розстріляли з автоматичної зброї.

Нацполіція повідомила про введення плану-перехоплення "Сирена" в Київській і сусідніх областях у зв'язку із вбивством.

Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2". Це вже не перший раз, коли на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва вчиняли напад.

1 червня 2017 року у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. На їхню думку, напад здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.

"Українська правда" в Threads

Теми: Вбивство Окуєвої
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