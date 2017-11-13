Порошенко підписав закон про "ручних губернаторів"

2218 переглядів
Понеділок, 13 листопада 2017, 12:56

Президент Петро Порошенко підписав закон, що скасовує конкурсний відбір голів місцевих державних адміністрацій та керівників центральних органів виконавчої влади.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Згідно з останнью відміткою, 13 листопада закон повернуто в парламент з підписом від президента.

Як відомо, 9 листопада Верховна Рада голосами БПП, "Народного фронту", "Волі народу", "Відродження" і позафракційних підтримала в цілому зміни до закону про держслужбу.

Зокрема зміни передбачають виведення з закону про держслужбу керівників місцевих держадміністраці, їхніх перших заступників і заступників. Головам місцевих держадміністрацій дозволяється займатися політичною діяльністю, а призначатиме їх президент без конкурсного відбору, передбаченого законом про держслужбу.

10 листопада народні депутати не підтримали скасування прийнятого закону.

Постанову 7126-п нардепа від "Батьківшини" Олени Шкрум підтримали лише 29 депутатів.

Українська правда
Теми: законодавство Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Цього тижня Рада хоче розглянути закон про прапор і тризуб 13 листопада 2017, 12:07
Парубій і двоє депутатів пропонують Раді дозволити спецрозвідку у мирний час 13 листопада 2017, 10:52
Записки лібертаріанця. Право на свою думку і збройне повстання 11 листопада 2017, 09:00
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Іспанія відмовила Україні в екстрадиції Онищенка
Цього тижня Рада може додати українцям ще один вихідний
Ситник поскаржився на атаку влади на актикорупціонерів
Ватажок бойовиків ОРДО наказав вилучати у місцевих жителів урожай
Усі новини
нерухомість

Із квартири в будинок: чи вигідно вкладати в таунхаус

здоров'я

13 причин, чому набрякають ваші ноги

Лайфхаки

Як почати бігати і не перестати через місяць