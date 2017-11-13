Порошенко подписал закон о "ручных губернаторах"

Президент Петр Порошенко подписал закон, отменяющий конкурсный отбор председателей местных государственных администраций и руководителей центральных органов исполнительной власти.



Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Согласно последней отметке, 13 ноября закон возвращен в парламент с подписью от президента.

Как известно, 9 ноября Верховная Рада голосами БПП, "Народного фронта", "Воли народа", "Видродження" и внефракционных депутатов поддержала в целом изменения к закону о госслужбе.



В частности, изменения предусматривают выведение из закона о госслужбе руководителей местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей. Главам местных госадминистраций разрешается заниматься политической деятельностью, а назначать их будет президент без конкурсного отбора, предусмотренного законом о госслужбе.

10 ноября народные депутаты не поддержали отмену принятого закона.

Постановление 7126-п нардепа от "Батькивщина" Алены Шкрум поддержали только 29 депутатов.