Порошенко подписал закон о "ручных губернаторах"
Президент Петр Порошенко подписал закон, отменяющий конкурсный отбор председателей местных государственных администраций и руководителей центральных органов исполнительной власти.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Согласно последней отметке, 13 ноября закон возвращен в парламент с подписью от президента.
Как известно, 9 ноября Верховная Рада голосами БПП, "Народного фронта", "Воли народа", "Видродження" и внефракционных депутатов поддержала в целом изменения к закону о госслужбе.
В частности, изменения предусматривают выведение из закона о госслужбе руководителей местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей. Главам местных госадминистраций разрешается заниматься политической деятельностью, а назначать их будет президент без конкурсного отбора, предусмотренного законом о госслужбе.
10 ноября народные депутаты не поддержали отмену принятого закона.
Постановление 7126-п нардепа от "Батькивщина" Алены Шкрум поддержали только 29 депутатов.