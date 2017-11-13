Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко подписал закон о "ручных губернаторах"

Понедельник, 13 ноября 2017, 11:56

Президент Петр Порошенко подписал закон, отменяющий конкурсный отбор председателей местных государственных администраций и руководителей центральных органов исполнительной власти.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Согласно последней отметке, 13 ноября закон возвращен в парламент с подписью от президента.

Как известно, 9 ноября Верховная Рада голосами БПП, "Народного фронта", "Воли народа", "Видродження" и внефракционных депутатов поддержала в целом изменения к закону о госслужбе.

В частности, изменения предусматривают выведение из закона о госслужбе руководителей местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей. Главам местных госадминистраций разрешается заниматься политической деятельностью, а назначать их будет президент без конкурсного отбора, предусмотренного законом о госслужбе.

10 ноября народные депутаты не поддержали отмену принятого закона.

Постановление 7126-п нардепа от "Батькивщина" Алены Шкрум поддержали только 29 депутатов.

Украинская правда
Темы: законодательствоВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
законодательство
Военная полиция или жандармерия? Часть первая
Почему Украине до сих пор не удалось-2? Гибридная война на экономическом фронте
Административная ответственность для военных: что надо менять
Последние новости
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
На Ocean Plaza "висит" кредит перед Ротенбергом на почти 7 миллиардов
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:16
Украина нуждается в большей поддержке Запада, чтобы не включать "печатный станок" – ЕБРР
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
Все новости...
Реклама: