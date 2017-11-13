ГПУ знову кличе на допит Януковича й Азарова з сином

Генеральна прокуратура викликала на допит 17 листопада екс-президента Віктора Януковича, екс-прем'єр-міністра Миколу Азарова та його сина Олександра.

Про це свідчать повістки, оприлюднені на сайті ГПУ.

Вказані особи мають з'явитися до слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України каб.№ 1106Б за адресою: м. Київ, вул. Різницька 13/15 для проведення процесуальних дій

Зазначається, що мова йде про кримінальне провадження № 12013220530000400 від 31.01.2013 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 та іншими статтями Кримінального кодексу України.

Це зокрема, створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Крім цього – легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом та фіктивне підприємництво

Крім цього у вказаному провадженні на допит викликано колишнього першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, екс-міністра вугільної промисловості Сергія Тулуба, екс-голову правління "Нафтогазу" Євгена Бакуліна.

Як повідомлялося, Оболонський райсуд Києва здійснює щодо Вфктора Януковича спеціальне заочне судове провадження, оскільки той не з'являється особисто на допити та в суд.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Як відомо, за офіційною версією втікач з України Віктор Янукович усамітнено живе в Ростові-на-Дону "в друга". Він рідко з'являється на публіці, в основному з питань в зв'язку з кримінальними справами відносно нього в Україні.



Водночас за інформацією джерел, екс-президент України живе в елітному котеджному селищі на північному заході Москви зі своєю цивільною дружиною Любов'ю Полежай.

Колишній прем'єр-міністр Микола Азаров веде активне політичне життя, випускає книги про українську економіку і постійно бере участь в ток-шоу на російських телеканалах.



Він живе в підмосковному котеджному селищі.

Один з найближчих соратників сімейства Януковичів колишній перший віце-прем'єр, а після відставки Миколи Азарова в.о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов стверджує, що бізнес в Росії не веде і повністю зосереджений на науці.