ГПУ снова зовет на допрос Януковича и Азарова с сыном

Генеральная прокуратура вызвала на допрос 17 ноября экс-президента Виктора Януковича, экс-премьер-министра Николая Азарова и его сына Алексея.



Об этом свидетельствуют повестки, обнародованные на сайте ГПУ.



Указанные лица должны явиться в следственный отдел управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины каб.№ 1106Б по адресу: г.. Киев, ул. Резницкая 13/15 для проведения процессуальных действий.



Отмечается, что речь идет об уголовном производства № 12013220530000400 от 31.01.2013 по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 и другими статьями Уголовного кодекса Украины.



Это, в частности, создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением.



Также – легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем и фиктивное предпринимательство.



Кроме того в указанном производстве на допрос вызван бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, экс- экс-министр угольной промышленности Сергей Тулуб, экс-председатель правления "Нафтогаза" Евгений Бакулин.



Как сообщалось, Оболонский райсуд Киева осуществляет по Вфктора Януковича специальное заочное судопроизводство, поскольку тот не является лично на допросы и в суд.

Как известно, по официальной версии бежавший из Украины Виктор Янукович уединенно живет в Ростове-на-Дону "у друга". Он редко появляется на публике, в основном по вопросам в связи с уголовными делами в отношении него в Украине.



В то же время по информации источников, экс-президент Украины живет в элитном коттеджном поселке на северо-западе Москвы со своей гражданской женой Любовью Полежай.



Бывший премьер-министр Николай Азаров ведет активную политическую жизнь, выпускает книги об украинской экономике и постоянно принимает участие в ток-шоу на российских телеканалах.

Он живет в подмосковном коттеджном поселке.



Один из ближайших соратников семейства Януковичей бывший первый вице-премьер, а после отставки Николая Азарова и.о. премьер-министра Сергей Арбузов утверждает, что бизнес в России не ведет и полностью сосредоточен на науке.