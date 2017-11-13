Затримані із вибухівкою закарпатці відмовляються давати свідчення

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Понеділок, 13 листопада 2017, 20:16

Двоє чоловіків із Закарпатської області, затримані у столиці із 6,5 кг вибухівки та боєприпасами, відмовляються давати свідчення слідчим.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець в ефірі "112-Україна", передає "Ліга".

"Наразі їхні інтереси представляють адвокати за контрактом, вони відмовилися від безкоштовної допомоги адвоката. За порадою адвокатів, вони відмовляються надавати будь-які пояснення слідчим", - розповіла речниця.

За її словами, через це правоохоронним органам належить з'ясувати слідчим шляхом мотиви і обставини, при яких ці вибухові речовини і електродетонатори потрапили до двох чоловіків і з якою метою вони привезли їх до Києва.

Як відомо, 12 листопада 2017 року на парковці біля торгівельного центру у Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали двох молодиків, в машині яких вилучили п‘ять брусків пластичної речовини, а також 10 предметів, схожих на детонатори.

Згідно з отриманими висновками експертів, вилучені предмети ідентифіковані як вибухова речовина, вироблена на основі гексогену загальною вагою 6,5 кг, а також електродетонатори, які є бойовими припасами.

Одна з версій у цій справі - підготовка до теракту. Двом чоловікам оголошено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї.

Учасники акції протесту під Верховною Радою 13 листопада виступили із заявою, що затриманих із вибухівкою закарпатців раніше вигнали з їхнього табору.

Теми: прокуратура кримінал
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