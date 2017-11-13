Задержанные закарпатцы отказываются давать показания

Двое мужчин из Закарпатской области, задержанные в столице с 6,5 кг взрывчатки и боеприпасами, отказываются давать показания следователям.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в эфире "112-Украина", передает "Лига".

"Сейчас их интересы представляют адвокаты по контракту, они отказались от бесплатной помощи адвоката. По совету адвокатов, они отказываются предоставлять какие-либо объяснения следователям", - рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, из-за этого правоохранительным органам предстоит выяснить следственным путем мотивы и обстоятельства, при которых эти взрывчатые вещества и электродетонаторы попали к двоим мужчинам и с какой целью они привезли их в Киев.

Как известно, 12 ноября 2017 года на парковке у торгового центра в Дарницком районе Киева правоохранители задержали двух молодых людей, в машине которых изъяли пять брусков пластического вещества, а также 10 предметов, похожих на детонаторы.

Согласно полученным выводам экспертов, изъятые предметы идентифицированы как взрывчатое вещество, произведенное на основе гексогена общим весом 6,5 кг, а также электродетонаторы, которые являются боевыми припасами.

Одна из версий по этому делу – подготовка к теракту. Двум мужчинам объявлено о подозрении в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Участники акции протеста под Верховной Радой 13 ноября выступили с заявлением, что задержанных с взрывчаткой закарпатцев ранее выгнали из палаточного городка.