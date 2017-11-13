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Затриманим із вибухівкою закарпатцям оголосили про підозру

Понеділок, 13 листопада 2017, 16:29
Затриманим із вибухівкою закарпатцям оголосили про підозру

Двом чоловікам, затриманим у столиці із 6,5 кг вибухівки та боєприпасами, оголошено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї.

Про це інформує у понеділок прес-служба прокуратури міста Києва.

"На даний час затриманим особам, які виявилися уродженцями Закарпатської області 1990 та 1991 р.н., оголошено про підозру за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Також повідомляється, що до суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"На даний час досудове слідство триває, встановлюються фактичні обставини та мотиви вчинення кримінального правопорушення", – резюмують правоохоронці.

Як відомо, 12 листопада 2017 року на парковці біля торгівельного центру у Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали двох молодиків, в машині яких вилучили п‘ять брусків пластичної речовини, а також 10 предметів, схожих на детонатори.

Згідно з отриманими висновками експертів, вилучені предмети ідентифіковані як вибухова речовина, вироблена на основі гексогену загальною вагою 6,5 кг, а також електродетонатори, які є бойовими припасами.

Одна з версій у цій справі - підготовка до теракту.

Учасники акції протесту під Верховною Радою 13 листопада виступили із заявою, що затриманих із вибухівкою закарпатців раніше вигнали з їхнього табору.

Українська правда

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Теми: криміналпрокуратура
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