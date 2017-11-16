СБУ заявляє про вилучення 20 млн грн в одеського забудовника

2117 переглядів
Четвер, 16 листопада 2017, 19:49

Співробітники СБУ виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад 20 мільйонів гривень готівкою та більш ніж сто печаток фіктивних підприємств у одеського забудовника.

Про це повідомляє СБУ у Facebook.

"Наразі слідство досліджує обставини використання зазначених підприємств та грошей у схемі фінансування тероризму за участю колишнього депутата Одеської міської ради", - йдеться у повідомленні.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", гроші та печатки вилучили у компанії "KADORR Group".

Наразі тривають слідчо-оперативні дії.

 
 

Як відомо, 16 листопада 2017 року співробітники Служби безпеки України заявили, що викрили факти фінансування колишнім депутатом Одеської міської ради спільно з менеджментом будівельної компанії незаконних збройних формувань так званих "ДНР" та "ЛНР".

За даними джерел "Громадського радіо", фігурантом справи про фінансування незаконних збройних формувань є колишній народний депутат України 7-го скликання, екс-депутат Одеської міської ради, лідер партії "Родина" Ігор Марков.

Раніше Україна домагалася екстрадиції Маркова з Італії.

14 серпня 2015 року суд Генуї обрав запобіжний захід щодо Ігоря Маркова - утримання під вартою, але у вересні того року його звільнили з в'язниці

Маркова подавали у розшук за напад на учасників акції протесту ВО "Свобода" біля будівлі Одеської обладміністрації в 2007 році, коли ті протестували проти спорудження в місті пам'ятника Катерині ІІ.

Теми: СБУ Одеса
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СБУ встановила, що "телефонні мінери" дзвонять з Росії 16 листопада 2017, 12:57
У СБУ сподіваються, що Путін розблокує обмін полоненими 16 листопада 2017, 10:17
СБУ звинувачує екс-депутата з Одеси у фінансуванні терористів 16 листопада 2017, 09:34
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Комісія обрала двох замів директора ДБР Труби
Комісія обрала директора ДБР
У РПР назвали імовірних переможців у ДБР, Матіос – "пролітає"
У Криму фігуранту "справи українських диверсантів" дали 5 років колонії
Усі новини
рекорд

"Історичний момент": картину Да Вінчі продали за $450 мільйонів

інше місто

5 вуличних художників, які знімають Одесу

київ

Бар з настоянками на Малій Житомирській