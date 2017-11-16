СБУ заявляє про вилучення 20 млн грн в одеського забудовника

Співробітники СБУ виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад 20 мільйонів гривень готівкою та більш ніж сто печаток фіктивних підприємств у одеського забудовника.

Про це повідомляє СБУ у Facebook.

"Наразі слідство досліджує обставини використання зазначених підприємств та грошей у схемі фінансування тероризму за участю колишнього депутата Одеської міської ради", - йдеться у повідомленні.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", гроші та печатки вилучили у компанії "KADORR Group".

Наразі тривають слідчо-оперативні дії.

Як відомо, 16 листопада 2017 року співробітники Служби безпеки України заявили, що викрили факти фінансування колишнім депутатом Одеської міської ради спільно з менеджментом будівельної компанії незаконних збройних формувань так званих "ДНР" та "ЛНР".

За даними джерел "Громадського радіо", фігурантом справи про фінансування незаконних збройних формувань є колишній народний депутат України 7-го скликання, екс-депутат Одеської міської ради, лідер партії "Родина" Ігор Марков.

Раніше Україна домагалася екстрадиції Маркова з Італії.

14 серпня 2015 року суд Генуї обрав запобіжний захід щодо Ігоря Маркова - утримання під вартою, але у вересні того року його звільнили з в'язниці.

Маркова подавали у розшук за напад на учасників акції протесту ВО "Свобода" біля будівлі Одеської обладміністрації в 2007 році, коли ті протестували проти спорудження в місті пам'ятника Катерині ІІ.