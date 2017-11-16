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СБУ заявляет об изъятии 20 млн грн у одесского застройщика

Четверг, 16 ноября 2017, 18:49
СБУ заявляет об изъятии 20 млн грн у одесского застройщика

Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более 20 миллионов гривен наличными и более ста печатей фиктивных предприятий у одесского застройщика.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

"Следствие исследует обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования терроризма с участием бывшего депутата Одесского городского совета", - говорится в сообщении.

По информации "Интерфакс-Украина", деньги и печати изъяли в компании "KADORR Group".

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.

 
 

Как известно, 16 ноября 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты финансирования бывшим депутатом Одесского городского совета совместно с менеджментом строительной компании незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР".

По данным источников "Громадського радио", фигурантом дела о финансировании незаконных вооруженных формирований является бывший народный депутат Украины 7-го созыва, экс-депутат Одесского городского совета, лидер партии "Родина" Игорь Марков.

Ранее Украина добивалась экстрадиции Маркова из Италии.

14 августа 2015 года суд Генуи принял меру пресечения в отношении Игоря Маркова – содержание под стражей, но в сентябре того года его освободили из тюрьмы.

Маркова подавали в розыск за нападение на участников акции протеста ВО "Свобода" возле здания Одесской обладминистрации в 2007 году, когда те протестовали против строительства в городе памятника Екатерине II.

Темы: СБУОдесса
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