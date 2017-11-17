ЗМІ: У ОРДО готують списки на обмін полоненими

Ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко доручив так званій омбудсмену Дарині Морозовій підготуватися до обміну полоненими.

Про це пише російський "Інтерфакс" з посиланням на представника організації.

"Ще вчора Олександр Захарченко після розмови з Володимиром Путіним віддав розпорядження омбудсмену ДНР Дарині Морозовій підготуватися до обміну полоненими з українською стороною, уточнити списки на обмін і виконати всі необхідні заходи для його проведення", - сказав він.

При цьому Захарченко заявив, що наступний крок в питанні обміну полоненими за Україною.

"Ми змінюємо ту кількість полонених, на майже 300 осіб, які повинна віддати Україна. Зараз крок за Україною, якщо вони за списками тих людей, яких готові поміняти, дадуть, то ми готові провести обмін", - сказав він.

Раніше підконтрольні бойовикам ОРЛО ЗМІ повідомили, що ватажок терористів Ігор Плотницький доручив перевірити стан полонених перед передачею їх українській стороні.

Подібні рішення Плотницький і Захарченко взяли після телефонних переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, які відбулися 15 листопада.

Там відзначили, що готові передати Україні 74 полонених в обмін на 306 своїх.

У свою чергу представник контактної групи від України Ірина Геращенко раніше говорила про передачу іншій стороні 313 чоловік. За її словами, в ОРДЛО підтвердили наявність лише 88 українських полонених зі списку 157, запитуваних Києвом.

У ОРЛО заявили, що "пані Геращенко не володіє до кінця всією інформацією".

Як відомо, 15 листопада лідер громадського руху "Український вибір" Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним і обговорив питання обміну заручників на Донбасі.

Також повідомлялось, що Путін "підтримав пропозицію Медведчука про обмін полоненими" між Україною і ОРДЛО пообіцяв "особисто обговорити це питання з керівниками невизнаних республік".

Пізніше лідер так званої "ДНР" Олександр Захарченко підіграв Путіну і Медведчуку в питанні обміну полоненими з Києвом. Він заявив, що "обмін полоненими не повинен залишатися питанням війни і торгівлі".