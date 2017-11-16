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Захарченко підіграв Путіну і Медведчуку в питанні обміну

Четвер, 16 листопада 2017, 07:55

Лідер так званої "ДНР" Олександр Захарченко згоден із позицією президента Росії Володимира Путіна щодо питання обміну полоненими з Києвом.

Про це він заявив "РИА Новости", коментуючи телефонну розмову з Путіним, яка відбулася 15 листопада.

"Обмін полоненими не повинен залишатися питанням війни і торгівлі", – сказав Захарченко.

Він стверджує, що на початку конфлікту нібито з доброї волі відпускав полонених: "У 2014 році, коли українські військовослужбовці здавалися до нас в полон сотнями, я неодноразово передавав їх батькам та дружинам в обмін на обіцянку не повертатися на війну".

За його словами, у війні переможе той, "хто збереже людську подобу".

Захарченко також стверджує, що бойовики "ДНР" завжди гуманно ставилися до полонених силовикам, а Київ не раз передавав полонених, до яких нібито застосовували тортури і яким не надавали належну медичну допомогу.

Напередодні кум Путіна Віктор Медведчук на зустрічі з президентом РФ заявив, що Україна готова звільнити 306 осіб у рамках обміну полоненими в Донбасі і чекає від проросійських бойовиків звільнення понад 70 осіб до Нового року.

Він зазначив, що 15 листопада виповнюється рівно 14 місяців відтоді, як не проходять обміни полоненими між Києвом і "республіками" Донбасу. За словами Медведчука, в України виникли труднощі у виконанні принципу "всіх на всіх", адже не можна відпустити тих, кого підозрюють в особливо тяжких злочинах.

Після зустрічі з Медведчуком Путін обговорив його ініціативу в телефонній розмові з лідерами "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона в Мінську не піде на шантаж із приводу включення в обмін полоненими осіб, підозрюваних у вбивстві героїв Небесної Сотні.

"Українська правда" у Threads

Теми: полоненіДНРДонбасПутінМедведчук
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