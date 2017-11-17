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СМИ: В ОРДО готовят списки на обмен пленными

Пятница, 17 ноября 2017, 01:42

Главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко поручил так называемой омбудсмену Дарье Морозовой подготовиться к обмену пленными.

Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на представителя организации.

"Еще вчера Александр Захарченко после разговора с Владимиром Путиным отдал распоряжение омбудсмену "ДНР" Дарье Морозовой подготовиться к обмену пленными с украинской стороной, уточнить списки на обмен и выполнить все необходимые мероприятия для его проведения", - сказал он.

При этом Захарченко заявил, что следующий шаг в вопросе обмена пленными за Украиной.

"Мы меняем то количество пленных, на почти 300 человек, которые должна отдать Украина. Сейчас шаг за Украиной, если они по спискам тех людей, которых готовы поменять, дадут, то мы готовы произвести обмен", - сказал он.

Ранее подконтрольные боевикам ОРЛО СМИ сообщили, что главарь террористов Игорь Плотницкий поручил проверить состояние пленных перед передачей их украинской стороне.

Подобные решения Плотницкий и Захарченко приняли после телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 15 ноября.

Там отметили, что готовы передать Украине 74 пленных в обмен на 306 своих.

В свою очередь представитель контактной группы от Украины Ирина Геращенко ранее говорила о передаче другой стороне 313 человек. По ее словам, в ОРДЛО подтвердили наличие лишь 88 украинских пленных из списка 157, запрашиваемых Киевом.

В ОРЛО заявили, что "госпожа Геращенко не владеет до конца всей информацией".

Как известно, 15 ноября лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук встретился со своим кумом президентом России Владимиром Путиным и обсудил вопрос обмена заложников на Донбассе.

Также сообщалось, что Путин "поддержал предложение Медведчука об обмене пленными" между Украиной и ОРДЛО пообещал "лично обсудить данный вопрос с руководителями непризнанных республик".

Позднее лидер так называемой "ДНР" Александр Захарченко подыграл Путину и Медведчуку в вопросе обмена пленными с Киевом. Он заявил, что "обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли".

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Темы: ОРДЛОзаложники
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