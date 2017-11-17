Стали відомі подробиці справи, яку ГПУ відкрила на Ситника

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника за зверненням депутатки від "Народного фронту" Олени Масоріної.

Про це свідчать дані витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який має в своєму розпорядженні "Українська правда".

Згідно з цими даними, провадження було зареєстровано в ЄРДР 16 листопада з правовою кваліфікацією ч.1 ст. 238 Кримінального кодексу, а саме – "Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства.

Масоріна стверджує, що Ситник влітку 2017 року надав групі журналістів неофіційне інтерв'ю, в ході якого повідомив обставини та подробиці досудового розслідування у ряді резонансних кримінальних проваджень, які ганьблять людину, принижують її честь та гідність.

Зокрема – у кримінальному провадженні щодо у минулому військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика за його обвинуваченням у незаконному збагаченні Ситник розголосив відомості про обставини особистого життя Ірини Німець – цивільної дружини Кулика, які ганьблять її як людину.

"Розголошені Ситником відомості, які стали йому відомі в результаті прослуховування телефону Німець, не були розсекречені у встановленому законом порядку, а тому мали статус державної таємниці", – йдеться у фабулі справи.

В Генеральній прокуратурі "Українській правді" підтвердили, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому 16.11.2017 за зверненням народного депутата України Масоріної О.С. та заявою Німець І.В.

За даними ГПУ, проведення службовими особами Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій стосовно Німець І.В. призвело до порушення недоторканості приватного життя, таємниці її листування та телефонних розмов.

А також до розголошення даних досудового розслідування, що ганьблять честь і гідність останньої, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 328, ч. 2 ст. 387 КК України.

Досудове розслідування триває, зазначили в ГПУ.

16 листопада стало відомо, що Генпрокуратура порушила кримінальне провадження проти директора НАБУ Артема Ситника через ймовірне розголошення даних слідства.

Повідомлялося, що Ситника можуть викликати на допит уже 17 листопада.

Водночас сам директор НАБУ, за даними УП, перебуває у відрядженні у Португалії.

Зазначалося, ГПУ порушила кримінальне провадження на підставі опублікованого в інтернеті аудіо-запису, де людина з голосом, схожим на Ситника, розповідає журналістам деталі деяких резонансних справ.

Народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко закликав ГПУ відкрити справу і перевірити цей запис.

Як повідомлялося, Олена Масоріна була серед нардепів фракції "Народний фронт", які виступили особистими поручителями екс-нардепа Миколи Мартиненка.