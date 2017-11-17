ГПУ відкрила ще одну справу проти НАБУ: Мосійчук попросив

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П'ятниця, 17 листопада 2017, 14:56

Генпрокуратура порушила кримінальне провадження щодо керівництва НАБУ по факту закупівлі спортивних костюмів та тактичних сорочок.

Про це повідомляє у Facebook народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

"За моїм депутатським зверненням Генеральною прокуратурою порушене кримінальне провадження щодо керівництва НАБУ по факту закупівлі спортивних костюмів та тактичних сорочок у підприємця, який є фігурантом так званої "рюкзакової справи" разом з сином міністра внутрішніх справ Арсена Авакова", - пише депутат.

 

Доповнюється…

Теми: Мосійчук НАБУ Генпрокуратура
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